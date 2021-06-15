На Кубке Америки выявлен 41 случай заражения коронавирусом

Фото: инстаграм сборной Бразилии/Автор неизвестен

Как сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на министерство здравоохранения Бразилии, на Кубке Америки зафиксирована вспышка коронавируса,

По информации источника, на минувшем неделе футболисты и сотрудники сборных, принимающих участие в турнире, прошли тестирование на коронавирус. Всего было проведено 2927 тестов. Результаты 41 теста оказались положительными. Отмечается, что не менее 20 случаев заражения приходятся на игроков. COVID-19 мог затронуть четыре национальные команды.

Напомним, что турнир должен был изначально проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.

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