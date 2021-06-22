На Кубке Америки выявлено 140 случаев заражения коронавирусом

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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) отчиталась о количестве случаев заражения коронавирусом на Кубке Америки-2021.

Очередной этап тестирования позволил диагностировать COVID-19 у 140 человек. Большинство инфицированных - рабочие, члены делегаций и персонал.

Всего было проверено 15 235 людей, процент заболевших - 0,9%.

Напомним, что Кубок Америки проходит в Бразилии, уже состоялись три тура группового этапа континентального первенства.

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