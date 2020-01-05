На Кулибали появился неожиданный претендент

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На Кулибали появился неожиданный претендент

Защитником "Наполи" Калиду Кулибали интересуются многие европейские гранды.

Неожиданно в списке претендентов на звёздного сенегальца оказался лондонский "Вест Хэм".

По информации The Express, "молотобойцы" готовы потратить солидную сумму на покупку 28-летнего центрбека.

В текущем сезоне Кулибали сыграл за "Наполи" 20 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 75 миллионов евро.

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