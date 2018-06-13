На Куртуа появился претендент из Италии

На голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа появился претендент из Италии, информирует Premium Sport.

Так, по сведениям источника, интерес к 26-летнему вратарю "аристократов" проявила "Рома". Однако побороться за бельгийца "волки" будут готовы только в том случае, если этим летом они расстанутся со своим "первым номером" Алиссоном.

Напомним, Клюйверт уже прошел медосмотр в "Роме". | soccernews.ru