На Куртуа появился претендент из Италии

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На Куртуа появился претендент из ИталииНа голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа появился претендент из Италии, информирует Premium Sport.

Так, по сведениям источника, интерес к 26-летнему вратарю "аристократов" проявила "Рома". Однако побороться за бельгийца "волки" будут готовы только в том случае, если этим летом они расстанутся со своим "первым номером" Алиссоном.

Напомним, Клюйверт уже прошел медосмотр в "Роме". | soccernews.ru

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