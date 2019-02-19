На легенду "Зенита" написали заявление в ФСБ

Алиса Аршавина, жена легенды "Зенита" Андрея Аршавина, написала заявление на мужа в ФСБ, сообщают российские СМИ.

По данным источника, девушка подробно описала в заявлении угрозы со стороны бывшего футболиста и неизвестных лиц. Также она сообщила, что некоторое время назад к ней приезжал Аршавин вместе с людьми, которые представились сотрудниками ФСБ.

В связи с этим Алиса требует от ФСБ объяснений по поводу действий сотрудников организации.

Напомним, что Андрей и Алиса еще не начали процедуру развода, но недавно экс-футболист отобрал у нее автомобиль.

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