На легенду "Зенита" написали заявление в ФСБ

Теги зенит санкт-петербургандрей аршавин

На легенду "Зенита" написали заявление в ФСБ

Алиса Аршавина, жена легенды "Зенита" Андрея Аршавина, написала заявление на мужа в ФСБ, сообщают российские СМИ.

По данным источника, девушка подробно описала в заявлении угрозы со стороны бывшего футболиста и неизвестных лиц. Также она сообщила, что некоторое время назад к ней приезжал Аршавин вместе с людьми, которые представились сотрудниками ФСБ. 

В связи с этим Алиса требует от ФСБ объяснений по поводу действий сотрудников организации.

Напомним, что Андрей и Алиса еще не начали процедуру развода, но недавно экс-футболист отобрал у нее автомобиль.

Не пропустите: В сети появилось видео, как Аршавин отбирает автомобиль у жены. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Есть только один Павел Недвед

Есть только один Павел Недвед

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов