На Лемара претендуют три топ-клуба из АПЛ

Теги монаколиверпульарсенал лондончелситома лемар

На Лемара претендуют три топ-клуба из АПЛНа вингера "Монако" Тома Лемара претендуют сразу три топ-клуба из английской Премьер-Лиги, информирует The Sun.

По сведениям издания, в зимнее трансферное окно за 22-летнего француза, трансферная стоимость которого оценивается в 100 миллионов евро, будут готовы побороться лондонские "Арсенал" и "Челси", а также "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне Лемар забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 15 матчах за "Монако".

Напомним, Клопп рассматривает Лемара в качестве замены для Коутиньо. | soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
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