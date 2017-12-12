На Лемара претендуют три топ-клуба из АПЛ

На вингера "Монако" Тома Лемара претендуют сразу три топ-клуба из английской Премьер-Лиги, информирует The Sun.

По сведениям издания, в зимнее трансферное окно за 22-летнего француза, трансферная стоимость которого оценивается в 100 миллионов евро, будут готовы побороться лондонские "Арсенал" и "Челси", а также "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне Лемар забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 15 матчах за "Монако".

Напомним, Клопп рассматривает Лемара в качестве замены для Коутиньо. | soccernews.ru