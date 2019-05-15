На летние трансферы "Барселоне" понадобится 265 миллионов евро

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На летние трансферы "Барселоне" понадобится 265 миллионов евро

Для реализации намеченных трансферов "Барселоне" Придется продать футболистов на сумму около 190 миллионов евро, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей. 

Напомним, что каталонцы эти летом хотят купить игроков "Аякса" де Йонга и де Лигта, а также нападающего "Атлетико" Гризманна. Таким образом, все эти футболисты буду стоить около 265 миллионов евро.

По информации Marca, эта сумма не станет проблемой для каталонского клуба, однако пределы финансового фэйр-плей будут превышены на 190 миллионов.

Скорее всего, "Барселоне" придется продать Филиппе Коутиньо, стоимость которого 100 миллионов евро. 

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