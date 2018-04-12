На летние трансферы Гвардиола получит почти 700 миллионов евро

Теги хосеп гвардиоламанчестер сити

На летние трансферы Гвардиола получит почти 700 миллионов евроНа летние трансферы главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола получит от руководства своего клуба почти 700 миллионов евро.

Так, по сведениям The Telegraph, ближайшим летом наставник "горожан" будет заинтересован в подписании двух полузащитников, одного защитника и еще одного креативного игрока в линию атаки. На их подписание 47-летнему специалисту будет выделено 680 миллионов евро.

Напомним, Гвардиола определился с трансферными планами на лето. | soccernews.ru

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