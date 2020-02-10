На летний Кубок Париматч Премьер планируют пригласить загребское "Динамо"

Стало известно, кто будет участвовать в летнем Кубке Париматч Премьер.

Турнир состоится летом в Австрии. В нем примут участие "Спартак", ЦСКА и "Партизан", участвовавшие в зимнем розыгрыше.

Кроме того, будет приглашено загребское "Динамо". Клуб пока не дал ответа.

Напомним, в зимнем Кубке "Спартак" стал победителем турнира.

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