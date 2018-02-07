На лето "Манчестер Сити" планирует громкое приобретение

Английский "Манчестер Сити" нацелился на форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что по окончанию текущего сезона "горожане" планируют воспользоваться тем, что 24-летний нападающий недоволен своей жизнью в стане "старой сеньоре". Склонить аргентинца к переезду в АПЛ "Сити" рассчитывает за счет выгодного предложения.

В нынешнем сезоне Дибала забил 17 мячей и сделал 5 результативных передач в 28 играх за "Ювентус".

Напомним, "Манчестер Сити" может расторгнуть контракт со своим капитаном. | soccernews.ru