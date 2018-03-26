На лето Перес планирует четыре громких подписания

На ближайшее лето президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует сделать четыре громких подписания.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба рассчитывает привезти на "Сантьяго Бернабеу" голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, защитника "Милана" Леонардо Бонуччи либо его коллегу по амплуа из лондонского "Челси" Маркоса Алонсо, вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха и форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Напомним, "Реал" готов включить в будущую сделку по Салаху трех своих игроков. | soccernews.ru