На Левандовски появился новый претендент

На ведущего форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски появился новый претендент, информирует Kicker.

По сведениям издания, услугами 29-летнего нападающего чемпионов Германии заинтересовался английский "Манчестер Юнайтед". Предполагается, что "красные дьяволы" уже готовят конкретное предложение по поляку.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 32 мяча и сделал 4 результативные передачи в 35 матчах за "Баварию".

Напомним, на Левандовски претендуют еще три европейских гранда. | soccernews.ru