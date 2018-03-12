На Левандовски появился новый претендент

Теги бавария мюнхенманчестер юнайтедроберт левандовски

На Левандовски появился новый претендентНа ведущего форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски появился новый претендент, информирует Kicker.

По сведениям издания, услугами 29-летнего нападающего чемпионов Германии заинтересовался английский "Манчестер Юнайтед". Предполагается, что "красные дьяволы" уже готовят конкретное предложение по поляку.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 32 мяча и сделал 4 результативные передачи в 35 матчах за "Баварию".

Напомним, на Левандовски претендуют еще три европейских гранда. | soccernews.ru

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