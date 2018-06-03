На Левандовски появился новый претендент

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает Football Italia, туринцы рассматривают игрока, как возможную замену Гонсало Игуаину, который летом может покинуть клуб.

В минувшем сезоне на счету Левандовски 41 забитый мяч в 48 играх.

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