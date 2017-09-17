На Левандовски появился претендент из АПЛ

На форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски появился претендент из английской Премьер-Лиги, информирует Mirror.

По сведениям издания, "Манчестер Сити" обратил свой взор на польского нападающего после срыва трансфера Алексиса Санчеса из лондонского "Арсенала". Ожидается, что "горожане" могут воспользоваться разногласиями, которые возникли между футболистом и его клубом, и предпринять попытки заполучить ведущего бомбардира "Баварии".

Напомним, Хенесс высказался о возможном переходе Левандовски в "Реал". | soccernews.ru