На Левандовски появился претендент из АПЛ

На форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски появился претендент из английской Премьер-Лиги, информирует CalcioMercato.

Так, по сведениям источника, предпринять попытки подписать 29-летнего нападающего чемпионов Германии ближайшим летом может "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Левандовски забил 40 мячей и сделал 4 результативные передачи в 46 матчах за "Баварию".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" согласовал свое первое летнее приобретение за 108 миллионов евро. | soccernews.ru