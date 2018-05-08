На Левандовски появился претендент из АПЛ

Теги манчестер юнайтедбавария мюнхенроберт левандовски

На Левандовски появился претендент из АПЛНа форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски появился претендент из английской Премьер-Лиги, информирует CalcioMercato.

Так, по сведениям источника, предпринять попытки подписать 29-летнего нападающего чемпионов Германии ближайшим летом может "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Левандовски забил 40 мячей и сделал 4 результативные передачи в 46 матчах за "Баварию".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" согласовал свое первое летнее приобретение за 108 миллионов евро. | soccernews.ru

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