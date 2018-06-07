На Левандовски претендует английский топ-клуб

Теги манчестер юнайтедбавария мюнхенроберт левандовски

На Левандовски претендует английский топ-клуб

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к польскому нападающему "Баварии" Роберту Левандовски, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, агент футболиста намерен провести переговоры с представителями английского клуба. Также им интересуются "Ювентус", "Челси" и ПСЖ. При этом, "Бавария" оценивает форварда в 200 миллионов евро.

В минувшем сезоне 29-летний Левандовски провел 48 матчей за "Баварию" во всех турнирах и забил 41 гол.

Не пропустите: Левандовски готов перебраться в Серию А. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов