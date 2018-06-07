На Левандовски претендует английский топ-клуб

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к польскому нападающему "Баварии" Роберту Левандовски, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, агент футболиста намерен провести переговоры с представителями английского клуба. Также им интересуются "Ювентус", "Челси" и ПСЖ. При этом, "Бавария" оценивает форварда в 200 миллионов евро.

В минувшем сезоне 29-летний Левандовски провел 48 матчей за "Баварию" во всех турнирах и забил 41 гол.

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