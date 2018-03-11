На Левандовски претендует три европейских топ-клуба

Теги бавария мюнхенпсжчелсиреал мадридроберт левандовски

На Левандовски претендует три европейских топ-клубаНа форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски претендует три европейских топ-клуба, информирует BleacherReport.

По сведениям источника, ближайшим летом борьба за 29-летнего нападающего чемпионов Германии развернется между мадридским "Реалом", лондонским "Челси" и французским ПСЖ. Сам поляк, в случае поступления выгодного предложения, будет готов сменить клубную прописку.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 32 мяча и сделал 4 результативные передачи в 35 матчах за "Баварию".

Напомним, Левандовски уже забил 100 голов за "Баварию" в Бундеслиге. | soccernews.ru

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