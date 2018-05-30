На Левандовски претендуют три европейских гранда

Теги роберт левандовскипсжчелсибавария мюнхенреал мадрид

На Левандовски претендуют три европейских грандаНа форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски претендуют три европейских гранда, информирует Sky Sports.

Так, по сведениям источника, на сегодняшний день заинтересованность в подписании 29-летнего нападающего чемпионов Германии проявили лондонский "Челси", мадридский "Реал" и ПСЖ.

В завершившемся сезоне Левандовски забил 41 мяч и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за "Баварию".

Напомним, Левандовски прокомментировал ситуацию со своим будущим. | soccernews.ru

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