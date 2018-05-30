На Левандовски претендуют три европейских гранда

На форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски претендуют три европейских гранда, информирует Sky Sports.

Так, по сведениям источника, на сегодняшний день заинтересованность в подписании 29-летнего нападающего чемпионов Германии проявили лондонский "Челси", мадридский "Реал" и ПСЖ.

В завершившемся сезоне Левандовски забил 41 мяч и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за "Баварию".

Напомним, Левандовски прокомментировал ситуацию со своим будущим. | soccernews.ru