На лидера "Кристал Пэлас" появился новый претендент

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На лидера "Кристал Пэлас" появился новый претендент

"Кристал Пэлас" продолжает получать предложения по вингеру Уилфриду Заа.

Как сообщает Daily Mirror, в борьбу за 27-летнего ивуарийца вступил "Тоттенхэм", который уже ведет переговоры с агентом футболиста Пини Захави.

Напомним, что "Кристал Пэлас" оценивает своего игрока в 94 миллиона евро. Отмечается, что "шпоры" попытаются сбить цену.

В текущем сезоне Заа отыграл 22 матча, в которых отметился тремя голами и тремя ассистами.

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