На лидера "Кристал Пэлас" появился новый претендент

"Кристал Пэлас" продолжает получать предложения по вингеру Уилфриду Заа.

Как сообщает Daily Mirror, в борьбу за 27-летнего ивуарийца вступил "Тоттенхэм", который уже ведет переговоры с агентом футболиста Пини Захави.

Напомним, что "Кристал Пэлас" оценивает своего игрока в 94 миллиона евро. Отмечается, что "шпоры" попытаются сбить цену.

В текущем сезоне Заа отыграл 22 матча, в которых отметился тремя голами и тремя ассистами.

Читайте также: "Челси" не готов заплатить за Заа требуемую сумму. | http://soccernews.ru