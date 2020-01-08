На лидера "Кристал Пэлас" появился новый претендент
"Кристал Пэлас" продолжает получать предложения по вингеру Уилфриду Заа.
Как сообщает Daily Mirror, в борьбу за 27-летнего ивуарийца вступил "Тоттенхэм", который уже ведет переговоры с агентом футболиста Пини Захави.
Напомним, что "Кристал Пэлас" оценивает своего игрока в 94 миллиона евро. Отмечается, что "шпоры" попытаются сбить цену.
В текущем сезоне Заа отыграл 22 матча, в которых отметился тремя голами и тремя ассистами.
Читайте также: "Челси" не готов заплатить за Заа требуемую сумму. | http://soccernews.ru
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