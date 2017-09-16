На лидера с хорошим настроем: "Хетафе" дома принимает "Барселону"

"Хетафе" – "Барселона"

Стадион: "Колисеум Альфонсо Перес" (Хетафе, Испания)

Начало матча: 17:15

Арбитр: Давид Фернандес Борбалан (Альмерия)

Лидер испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" в 4-м туре отправится в гости к "Хетафе". Команда из пригорода Мадрида является удобным соперником для "блаугранас". В последних 11 очных встречах каталонцы одержали 9 побед при 2 ничьих. На данный же момент "Барселона", и Месси, в частности, набрали отличный ход. "Асулонес" будет сложно что-либо противопоставить гранду.

"Хетафе" вернулся в Ла Лигу после годичной паузы. Сезон команда Хосе Бордаласа начала с неожиданной ничьей в Бильбао (0:0). После чего последовало домашнее поражение от "Севильи" (0:1). Неделю же назад, когда чемпионат возобновился после перерыва, связанного с играми сборных, "Хетафе" добыл первую победу, переиграв на выезде "Леганес", который в первых двух турах не терял очков. В дерби пригорода испанской столицы "асулонес" забили два роскошных гола, авторами которых стали Мауро Арамбари (летний новичок команды) и Альваро Хименес.

Есть перед отчетным матчем у хозяев поля и одна кадровая потеря. Так из травмы не сыграет один из ключевых полузащитников команды Даниэль Пачеко. Что касается арендованного у "Суонси" эквадорского вингера Джефферсона Монтеро, то он попал в заявку на игру. Однако его выход на поле со старта под большим вопросом.

"Барселона" чувствует себя просто прекрасно. Как будто и не было того трагичного расставания с Неймаром. Команда Эрнесто Вальверде демонстрирует прекрасный футбол, штампуя "сухие" победы на двух фронтах.

Стартовала в чемпионате каталонцы довольно-таки уверенно, выиграв три матча с общей разницей 9:0. Сначала на "Камп Ноу" был обыгран "Бетис"(2:0), затем в гостях "блаугранас" справились с "Алавесом" (2:0). На минувших выходных команда Эрнесто Вальверде камня на камне не оставила в каталонском дерби от "Эспаньола" – 5:0. Победную серию "Барселона" продолжила среди недели матчем против туринского "Ювентуса" в рамках стартового тура группового раунда Лиги чемпионов. Чемпион Италии был повержен на "Камп Ноу" со счетом 3:0 (дубль оформил Лионель Месси, а еще один гол себе в актив записал Иван Ракитич).

Особых кадровых потерь у каталонцев нет. Однако учитывая статус соперника, наверняка наставник "блаугранас" произведет ротацию состава, дав отдохнуть некоторым лидерам команды. В частности маловероятно появление на поле с первых минут Андреса Иньесты и Ивана Ракитича.

Что касается личных встреч команд, то как уже было сказано выше, "Хетафе" является удобным соперником для каталонцев. В последних пяти матчах на "Колисеум Альфонсо Перес" гости лишь раз теряли очки, когда в декабре 2014 года "асулонес" сумели отстоять нулевую ничью. В остальном же "Барселона" не испытывала проблем в матче с этой командой уже давно.

Интересные факты противостояния "Хетафе" и "Барселоны":

"Барселона" не пропускает от "Хетафе" в четырех матчах кряду

Последний раз "асулонес" обыгрывали каталонцев в ноябре 2011 года (1:0)

Четыре крайних матча "Барселона" выиграла со счетом 12:0

Последняя встреча соперников состоялась в марте 2016 года на "Камп Ноу" и завершилась победой "блаугранас" со счетом 6:0

Ориентировочные составы на игру:

"Хетафе: Гуайта – Антунеш, Кала, Даконам, Дам-н Суарес, Арамбарри, Бергара, Н’Диайе, Сибасаки, Фажр, Молина.

"Барселона": Тер Штеген – Альба, Маскерано, Пике, Семеду, Бускетс, Гомеш, Паулиньо, Месси, Дембеле, Л.Суарес.

Прогноз на матч "Хетафе" – "Барселона":

"Барселона" – явный фаворит предстоящего матча. Каталонцы должны одержать четвертую кряду победу в Ла Лиге, а Лионель Месси, находящийся в отлично форме, наверняка сможет пополнить свой бомбардирский счет. Однако разгрома от "блаугранас", пожалуй, ожидать не стоит. Победа в два мяча вполне устроит команду Эрнесто Вальверде. Впрочем, неделю назад "Хетафе" одержал первую викторию в чемпионате, так что на поединок с лидером команда Хосе Бордаласа выйдет с хорошим настроем.

Букмекеры, откровенно говоря, не верят в хозяев. На победу "Хетафе" средний коэффициент составляет 11.00 баллов, в то время как на успех "Барселоны" – 1.26. Ничейный исход оценивается в среднем в 6.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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