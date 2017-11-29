На Луиса Энрике появился новый претендент

На испанского тренера Луиса Энрике, последним клубом которого была каталонская "Барселона", появился новый претендент.

Так, по сведениям немецких СМИ, в услугах 47-летнего специалиста заинтересована дортмундская "Боруссия". "Шмели" рассматривают вариант с приглашением Энрике на тренерский мостик команды, в случае расставания со своим наставником Петером Бошом.

Напомним, дортмундская "Боруссия" может переманить наставника "Хоффенхайма". | soccernews.ru