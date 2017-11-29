На Луиса Энрике появился новый претендент

Теги петер бошборуссия дортмундлуис энрике

На Луиса Энрике появился новый претендентНа испанского тренера Луиса Энрике, последним клубом которого была каталонская "Барселона", появился новый претендент.

Так, по сведениям немецких СМИ, в услугах 47-летнего специалиста заинтересована дортмундская "Боруссия". "Шмели" рассматривают вариант с приглашением Энрике на тренерский мостик команды, в случае расставания со своим наставником Петером Бошом.

Напомним, дортмундская "Боруссия" может переманить наставника "Хоффенхайма". | soccernews.ru 

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