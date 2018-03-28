На Луиса Энрике появился претендент из Италии

На известного испанского тренера Луиса Энрике, последним клубом которого была каталонская "Барселона", появился претендент из Италии.

Так, по сведениям Tuttosport, услугами 47-летнего специалиста интересуется "Наполи", который никак не может договориться по условиям нового контракта со своим наставником Маурицио Сарри.

Напомним, в период с 2011-го по 2012-й годы Энрике работал в Италии с "Ромой".

Не пропустите: "Наполи" потерял Хюсая. | soccernews.ru