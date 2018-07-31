На Лукаса Переса появился ещё один претендент

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На Лукаса Переса появился ещё один претендент

На нападающего "Арсенала" Лукаса Переса появился ещё один претендент, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, в борьбу за 29-летнего испанца включился новичок Серии А "Фрозиноне", который заинтересован в аренде футболиста.

Напомним, что фаворитом в гонке за Пересом считается "Лацио", который, по некоторым данным, уже договорился о трансфере форварда за 8 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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