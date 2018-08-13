На Лукаса Васкеса претендуют четыре клуба из Италии

На вингера мадридского "Реала" Лукаса Васкеса претендуют сразу четыре клуба из Италии, информирует Football Espana.

Так. по сведениям Football Espana, 27-летний игрок "сливочных" входит в сферу интересов "Интера", "Милана", "Наполи" и "Лацио".

В прошлом сезоне Васкес забил 8 мячей и сделал 16 результативных передач в 53 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" готовит предложение по игроку "Валенсии". | soccernews.ru