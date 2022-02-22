На Ляказетта претендуют три клуба из Италии и Франции

Фото инстаграм Александра Ляказетта

Форвард лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт интересен трём клубам, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, 30-летнего футболиста хотят заполучить "Ювентус", "Интер" и "Лион".

Напомним, что в июне этого года француз может стать свободным агентом в связи с истечением срока контракта с "канонирами".

В текущем сезоне Ляказетт сыграл за "Арсенал" 24 матча, забил 5 голов и сделал 6 ассистов.

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