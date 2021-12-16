На Люка де Йонга появился ещё один претендент

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На Люка де Йонга появился ещё один претендент

Фото инстаграм Люка Де Йонга

"Фенербахче" может подписать нападающего "Барселоны" Люка де Йонга, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, турецкий клуб думает о трансфере 31-летнего футболиста в январе.

"Сине-гранатовые" готовы отпустить арендованного у "Севильи" голландца в другую команду текущей зимой.

В переходе форварда также заинтересован миланский "Интер".

В этом сезоне де Йонг забил 1 гол в 11 матчах в составе "Барсы".

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