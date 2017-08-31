На Махреза претендуют три топ-клуба

На вингера английского "Лестера" Рияда Махреза претендуют три европейских топ-клуба, информирует L'Equipe.

По сведениям издания, готовность подписать 26-летнего футболиста до закрытия текущего трансферного окна выразили лондонские "Тоттенхэм" и "Челси", а также каталонская "Барселона".

В стартовавшем сезоне Махрез сделал 2 голевые передачи в 3 матчах за "Лестер".

Напомним, ранее появилась информация, что Махрез станет игроком "Барселоны". | soccernews.ru