На Малкома появился ещё один претендент

"Рома" включилась в борьбу за вингера "Барселоны" Малкома, сообщает The Sun.

По сведениям издания, "волки" уже работают над трансфером 21-летнего бразильца, который мог перебраться в Рим ещё прошлым летом, но тогда выбрал "сине-гранатовых".

Помимо "джаллоросси" на атакующего полузащитника претендуют "Тоттенхэм", "Эвертон", "Лацио" и "Гуанчжоу Эвергранд".

В текущем сезоне Малком сыграл за "Барселону" всего 10 матчей и забил 2 гола. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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