На Малкома появился ещё один претендент

Теги ромабарселонамалкомтрансферы

На Малкома появился ещё один претендент

"Рома" включилась в борьбу за вингера "Барселоны" Малкома, сообщает The Sun.

По сведениям издания, "волки" уже работают над трансфером 21-летнего бразильца, который мог перебраться в Рим ещё прошлым летом, но тогда выбрал "сине-гранатовых".

Помимо "джаллоросси" на атакующего полузащитника претендуют "Тоттенхэм", "Эвертон", "Лацио" и "Гуанчжоу Эвергранд".

В текущем сезоне Малком сыграл за "Барселону" всего 10 матчей и забил 2 гола. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Не пропустите: "Рома" нацелилась на экс-игрока "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" подписал контракт с Рэмзи

"Ювентус" подписал контракт с Рэмзи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 19 32
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов