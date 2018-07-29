На Манджукича появился претендент из Ла Лиги

На форварда туринского "Ювентуса" Марио Манджукича появился претендент из Ла Лиги, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в подписании 32-летнего нападающего "старой синьоры" заинтересована "Севилья". В стане "красно-белых" рассчитывают, что чемпион Италии будет готов отпустить хорвата ввиду приобретения ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне Манджукич забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи в 43 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Севилья" нацелилась на еще одного игрока "Барселоны". | soccernews.ru