На Манджукича появился претендент из Ла Лиги

Теги ювентусмарио манджукичсевилья

На Манджукича появился претендент из Ла ЛигиНа форварда туринского "Ювентуса" Марио Манджукича появился претендент из Ла Лиги, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в подписании 32-летнего нападающего "старой синьоры" заинтересована "Севилья". В стане "красно-белых" рассчитывают, что чемпион Италии будет готов отпустить хорвата ввиду приобретения ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне Манджукич забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи в 43 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Севилья" нацелилась на еще одного игрока "Барселоны". | soccernews.ru

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