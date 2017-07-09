На Маноласа, который отказал "Зениту", претендуют четыре топ-клуба

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На Маноласа, который отказал "Зениту", претендуют четыре топ-клубаНа защитника итальянской "Ромы" Костаса Маноласа, который отказал питерскому "Зениту", претендуют сразу четыре топ-клуба.

Об этом, как информирует sport.es, сообщил агент 26-летнего бека Иоаннис Евангелопулос. В частности, он рассказал: "Интер" может быть интересным вариантом для Костаса, так же, как "Барселона", "Реал" и "Ювентус". Есть много команд, которые контактировали с нами".

Напомним, агент Маноласа считает, что его клиент не правильно обошелся с "Зенитом"

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