На Мартиаля появился новый претендент

На вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля появился новый претендент, информирует TuttoMercatoWeb.

Так, по сведениям источника, побороться за 22-летнего игрока "красных дьяволов" будет мюнхенская "Бавария". Чемпионы Германии видят во французе потенциальную замену своим многолетним лидерам - Франку Рибери и Арьену Роббену.

В прошлом сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Бавария" объявила о подписании контракта с 17-летним нападающим. | soccernews.ru