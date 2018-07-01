На Мартиаля появился новый претендент

Теги бавария мюнхенманчестер юнайтедантони мартиальфранк рибериарьен роббен

На Мартиаля появился новый претендентНа вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля появился новый претендент, информирует TuttoMercatoWeb.

Так, по сведениям источника, побороться за 22-летнего игрока "красных дьяволов" будет мюнхенская "Бавария". Чемпионы Германии видят во французе потенциальную замену своим многолетним лидерам - Франку Рибери и Арьену Роббену.

В прошлом сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Бавария" объявила о подписании контракта с 17-летним нападающим. | soccernews.ru

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