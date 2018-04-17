На Мартиаля претендуют два европейских топ-клуба

Теги манчестер юнайтедантони мартиальювентусбавария мюнхен

На Мартиаля претендуют два европейских топ-клубаНа вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля претендуют два европейских топ-клуба, информирует TransferMarketWeb.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом борьбу за 22-летнего игрока "красных дьяволов" поведут туринский "Ювентус" и мюнхенская "Бавария". При этом первые уже предложили французу, трансфер которого оценивается в 55 миллионов евро, контракт с окладом в 5 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 41 матче за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Моуринью готов расстаться с Мартиалем и еще тремя игроками своей команды. | soccernews.ru

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