На Мартиаля претендуют два европейских топ-клуба

На вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля претендуют сразу два европейских топ-клуба, информирует CalcioMercato.

Так, по сведениям источника, интерес к 22-летнему французу проявляют туринский "Ювентус" и миланский "Интер". При этом оба клуба не намерены отказываться от своих притязаний на игрока, даже несмотря на его скорое продление контракта с "красными дьяволами".

Также сообщается, что "старая синьора" будет следить за Мартиалем в двух своих очных матчах против манкунианцев в Лиге Чемпионов.

Напомним, Мартиаль уже принял решение по своему будущему. | soccernews.ru