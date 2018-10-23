На Мартиаля претендуют два европейских топ-клуба

Теги манчестер юнайтедантони мартиальювентусинтер милан

На Мартиаля претендуют два европейских топ-клубаНа вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля претендуют сразу два европейских топ-клуба, информирует CalcioMercato.

Так, по сведениям источника, интерес к 22-летнему французу проявляют туринский "Ювентус" и миланский "Интер". При этом оба клуба не намерены отказываться от своих притязаний на игрока, даже несмотря на его скорое продление контракта с "красными дьяволами".

Также сообщается, что "старая синьора" будет следить за Мартиалем в двух своих очных матчах против манкунианцев в Лиге Чемпионов.

Напомним,  Мартиаль уже принял решение по своему будущему. | soccernews.ru

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