На матч "Арсенал" - "Спартак" могут быть допущены зрители

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На матч "Арсенал" - "Спартак" могут быть допущены зрители

Матч 23-го тура РПЛ "Арсенал" - "Спартак" пройдет со зрителями. Об этом сообщил канал болельщиков тульского клуба в телеграме.

По данным источника, на встречу смогут прийти только обладатели сезонных абонементов. Билеты на эту игру продаваться не будут.

Количество абонементов у тульского клуба - 3000.

Встреча состоится 20 июня и начнется в 16:30 (мск).

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