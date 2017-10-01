На матч против "Барселоны" "Лас-Пальмас" выйдет в футболках с флагом Испании

На сегодняшний матч Ла Лиги против каталонской "Барселоны" "Лас-Пальмас" выйдет в футболках с флагом Испании.

Как информирует El Mundo Deportivo, руководство клуба из острова Гран-Канария приняло соответствующее решение еще несколько дней назад в противовес референдуму о независимости Каталонии, который проводится властями региона сегодня. Инициатива "Лас-Пальмаса" уже была поддержана руководством Ла Лиги.

Напомним, матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" может быть отменен. | soccernews.ru