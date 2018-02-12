На матч против "Црвены Звезды" Гончаренко взял в Белград 20 игроков

Московский ЦСКА уже отправился в Сербию на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против местной "Црвены Звезды".

Как информирует официальный сайт клуба, в состав делегации армейцев вошло 20 игроков: Акинфеев, Помазун, Кырнац, В. Березуцкий, Васин, Фернандес, Игнашевич, Набабкин, Дзагоев, Вернблум, Головин, Натхо, Кучаев, Бистрович, Хосонов, Гордюшенко, Миланов, Витиньо, Муса, Чалов.

Напомним, форвард "Црвены Звезды" верит в успех своей команды в противостоянии с ЦСКА. | soccernews.ru