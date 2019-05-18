На матч Россия - Сан-Марино в Саранск прибудет более 40 тысяч зрителей

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На матч Россия - Сан-Марино в Саранск прибудет более 40 тысяч зрителей

Глава Мордовии Владимир Волков рассказал какое количество болельщиков прибудет в голод перед матчем квалификации Евро-2020 Россия - Сан-Марино.

"На этот матч прогнозируется максимальная загрузка стадиона "Мордовия Арена", ожидаем свыше 40 тысяч зрителей. 8 мая стартовали продажи билетов, уже раскуплено более 20 тысяч билетов.

Абсолютное большинство болельщиков - русскоязычные, иностранцев ожидаются немного, просто в силу того, что Сан-Марино - одна из самых малонаселенных стран мира", = сказал Волков.

Встреча сборных пройдет на "Мордовия Арена" в Саранске 8 июня.

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