На матч Россия - Шотландия назначена бригада судей из Дании
Стало известно, кто обслужит матч отбора Евро-2020 между Россией и Шотландией. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Главным судьей назначен датчанин Якоб Кехлет. Помогать ему будут соотечественники Хейне Серенсен и Даниэль Нергор. Четвертый арбитр - Мадс-Кристоффер Кристофферсен.
10 октября в рамках 7-го тура отборочного этапа на Евро-2020 сборная России сыграет с Шотландией на стадионе "Лужники".
В турнирной таблице группы I Россия занимает 2 место, имея в активе 15 очков.
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