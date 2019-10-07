На матч Россия - Шотландия назначена бригада судей из Дании

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На матч Россия - Шотландия назначена бригада судей из Дании

Стало известно, кто обслужит матч отбора Евро-2020 между Россией и Шотландией. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным судьей назначен датчанин Якоб Кехлет. Помогать ему будут соотечественники Хейне Серенсен и Даниэль Нергор. Четвертый арбитр - Мадс-Кристоффер Кристофферсен.

10 октября в рамках 7-го тура отборочного этапа на Евро-2020 сборная России сыграет с Шотландией на стадионе "Лужники". 

В турнирной таблице группы I Россия занимает 2 место, имея в активе 15 очков.

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