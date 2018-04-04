На матч с "Арсеналом" отправилось 19 игроков ЦСКА

На первый матч 1/4 финала Лиги Европы против лондонского "Арсенала" отправилась делегация московского ЦСКА в составе 19-ти игроков.

Вратари - Акинфеев, Помазун.

Защитники - В. Березуцкий, Набабкин, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников.

Полузащитники - Вернблум, Головин, Дзагоев, Натхо, Кучаев, Хосонов, Миланов, Бистрович.

Нападающие - Витиньо, Жамалетдинов, Муса, Чалов.

Напомним, Глеб считает, что ЦСКА вполне может выиграть Лигу Европы. | soccernews.ru