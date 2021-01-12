На "Матч ТВ" попали под запрет слова "асист", "ок", "коуч", "корнер" и другие

Комментаторы "Матч ТВ" получили список слов и выражений, заимствованных из иностранных языков, которые будут запрещены к употреблению в эфире.

Об этом сообщил журналист Станислав Гридасов в своем твиттере.

Например, в этот список попали слова "лайкать", "кипер", "Чемпионшип", "ноунейм" и другие.









"Общеизвестно, что главный начальник "Газпрома", "Зенита" и "Матч ТВ" Алексей Борисович Миллер является ретивым борцом за чистоту русского языка в эфире, и его помощники периодически звонят доверенным комментаторам, чтобы донести до них новые ценные указания", – написал Гридасов.