На "Матч ТВ" прокомментировали уход Шмурнова
Фото: твиттер "Матча"\Автор неизвестен
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин прокомментировал уход с телеканала комментатора Александра Шмурнова.
"Сегодня последний день работы на "Матч ТВ" Александра Шмурнова – мы приняли решение прекратить наше сотрудничество. Александр работал на "Матче" с самого основания канала, вел яркие репортажи с матчей и был желанным гостем наших экспертных студий. Хочу поблагодарить Александра Ивановича за совместную работу и пожелать удачи в дальнейших проектах!
Наша комментаторская бригада продолжает обновляться – у нас много молодых ребят, которые уже давно заслужили свои шансы на большие матчи у микрофона", – написал Тащин в своем телеграм-канале.
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