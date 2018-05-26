На матчах ЧМ-2018 будет работать около 19 тысяч стюардов

Теги

На матчах ЧМ-2018 будет работать около 19 тысяч стюардовНачальник отдела РФС по безопасности и работе с болельщиками рассказал о числе стюардов, которые будут работать на матчах Чемпионата Мира-2018.

"В настоящее время РФС и его партнеры продолжают подготовку контролеров-распорядителей для Чемпионата Мира 2018 года.На сегодняшний день РФС делегировал право подготовки футбольных стюардов 42 организациям. 18 759 человек будут работать на 12 стадионах городов, принимающих футбольный праздник в России", - сказал он.

Первенство мира в России с 14 июня по 15 июля.

Читайте: Сборная Швейцарии опубликовала предварительный состав на ЧМ-2018 | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Малага", не расставайся она со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Малага", не расставайся она со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов