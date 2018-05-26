На матчах ЧМ-2018 будет работать около 19 тысяч стюардов

Начальник отдела РФС по безопасности и работе с болельщиками рассказал о числе стюардов, которые будут работать на матчах Чемпионата Мира-2018.

"В настоящее время РФС и его партнеры продолжают подготовку контролеров-распорядителей для Чемпионата Мира 2018 года.На сегодняшний день РФС делегировал право подготовки футбольных стюардов 42 организациям. 18 759 человек будут работать на 12 стадионах городов, принимающих футбольный праздник в России", - сказал он.

Первенство мира в России с 14 июня по 15 июля.

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