На матче АПЛ произошел курьезный эпизод

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На матче АПЛ произошел курьезный эпизод

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Борнмут" - "Вулверхэмптон" произошел забавный случай.

В добавочное время встречи при счете 1:1 на стадионе "Виталити" неожиданно включился полив газона, окатив удивленных футболистов водой. Из-за этого, главному судье пришлось ненадолго прервать игру.

Игра завершилась со счетом 1:1.

"Борнмунт" с 34 баллами расположился на 10 строчке турнирной таблицы АПЛ, "Вулверхэмптон", набрав 40 очков, занял 8 позицию.

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