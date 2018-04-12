На матче ЦСКА - "Арсенал" ожидается аншлаг

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На матче ЦСКА - "Арсенал" ожидается аншлаг

На ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы между ЦСКА и "Арсеналом" ожидается аншлаг.

"Все билеты на матч с "Арсеналом" проданы - реализованы 29 тысяч. Остаются в продаже только VIP-места. Что касается сектора команды гостей, то он вмещает в себя 1500 человек, но на нём расположатся 735 болельщиков "Арсенала" - сказал коммерческий директор армейцев Андрей Зарубьян.

Напомним, что матч ЦСКА - "Арсенал" состоится сегодня в 22:05 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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