На матче ЦСКА - "Локомотив" будет использоваться система VAR

Теги локомотив москвацска москвасистема видеоповторов var

На матче ЦСКА - "Локомотив" будет использоваться система VAR

"Локомотив" на своём официальном сайте объявил, что на матче третьего тура РПЛ против ЦСКА будет использоваться система VAR.

Помогать главному арбитру Владиславу Безбородову будут видеоассистенты Виталий Мешков и Алексей Сухой.

Напомним, что матч ЦСКА - "Локомотив" состоится в воскресенье, 28 июля, в 19:00 по московскому времени.

Ранее система VAR использовалась только на одной игре РПЛ. Это был поединок второго тура между "Динамо" и "Рубином" (0:1).

Не пропустите: Система VAR будет использоваться на всех матчах РПЛ не ранее следующего года. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" хочет запретить Гризманну играть за "Барселону"

"Атлетико" хочет запретить Гризманну играть за "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Урал Урал 2 6
2 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 2 6
3 Ростов Ростов 2 4
4 Спартак Москва Спартак Москва 2 4
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 2 4
6 Рубин Рубин 2 4
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 2 4
8 Крылья Советов Крылья Советов 2 3
9 Ахмат Ахмат 2 3
10 Краснодар Краснодар 2 3
11 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2 3
12 Динамо Москва Динамо Москва 2 1
13 Уфа Уфа 2 0
14 Оренбург Оренбург 2 0
15 Тамбов Тамбов 2 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов