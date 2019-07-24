На матче ЦСКА - "Локомотив" будет использоваться система VAR
"Локомотив" на своём официальном сайте объявил, что на матче третьего тура РПЛ против ЦСКА будет использоваться система VAR.
Помогать главному арбитру Владиславу Безбородову будут видеоассистенты Виталий Мешков и Алексей Сухой.
Напомним, что матч ЦСКА - "Локомотив" состоится в воскресенье, 28 июля, в 19:00 по московскому времени.
Ранее система VAR использовалась только на одной игре РПЛ. Это был поединок второго тура между "Динамо" и "Рубином" (0:1).
Не пропустите: Система VAR будет использоваться на всех матчах РПЛ не ранее следующего года. | http://soccernews.ru
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