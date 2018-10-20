На матче "Интер" - "Милан" ожидается аншлаг

Ожидается, что поединок "Интер" - Милан" состоится при полных трибунах.

По сведениям Football Italia, на игру было продано около 78 тысяч билетов. Отметим, что вместимость "Джузеппе Меацца" составляет 80 тысяч.

Миланское дерби пройдет завтра в 21:30 по московскому времени.

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