На матче "Краснодар" - "Байер" ожидается аншлаг

На первом матче 1/16 финала Лиги Европы между "Краснодаром" и "Байером" ожидается аншлаг, сообщает ТАСС.

По информации источника, все билеты на вышеупомянутую игру распроданы. Напомним, что вместимость домашнего стадиона "быков" составляет 34652 зрителя.

Матч "Краснодар" - "Байер" состоится в четверг, 14 февраля, в 20:55 по московскому времени. Ответная встреча пройдёт 21 февраля в Леверкузене.

Не пропустите: Уткин заключил пари с "Краснодаром". | http://soccernews.ru