На матче ЛЧ "Ренн" - "Краснодар" смогут присутствовать до пяти тысяч зрителей
Матч "Краснодара" с "Ренном" в Лиге Чемпионов смогут посетить до пяти тысяч болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
Встреча команд состоится 20 октября.
"Ренн" надеется на то, что все фанаты смогут соблюдать меры предосторожности, необходимые в связи с пандемией коронавируса.
Соперниками "Краснодара" на данном этапе станут "Ренн", "Челси" и "Севилья".
А еще: Слуцкий рассказал о подготовке "Рубина" к гостевому матчу с "Краснодаром"| http://soccernews.ru
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