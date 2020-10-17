На матче ЛЧ "Ренн" - "Краснодар" смогут присутствовать до пяти тысяч зрителей

Матч "Краснодара" с "Ренном" в Лиге Чемпионов смогут посетить до пяти тысяч болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Встреча команд состоится 20 октября.

"Ренн" надеется на то, что все фанаты смогут соблюдать меры предосторожности, необходимые в связи с пандемией коронавируса.

Соперниками "Краснодара" на данном этапе станут "Ренн", "Челси" и "Севилья".

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