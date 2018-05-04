На матче "Локомотива" и "Зенита" будет аншлаг

На центральном матче 29-го тура РФПЛ между московским "Локомотивом" и питерским "Зенитом" будет аншлаг.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба. В частности, было сказано: "По положению на 12:00 сегодняшнего дня все билеты на матч "Локомотив" - "Зенит" проданы, аншлаг обеспечен. Обращаемся к болельщикам: приходите на стадион заблаговременно, вас ждет интересная предматчевая программа".

Напомним, матч "Локомотива" и "Зенита" покажут в 23-х странах мира. | soccernews.ru