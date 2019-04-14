На матче "Милан" - "Лацио" произошла потасовка

В матче 32-го тура Серии А "Милан" обыграл "Лацио". Победу россонери принес гол с пенальти в исполнении Франка Кесси на 79-й минуте встречи.

Из-за сложного матча игроки обеих команд были на взводе и сразу после завершения матча бросились друг на друга.

"Милан" с 55 очками расположился на 4 месте в турнирной таблице Серии А. "Лацио" с 49 очками на восьмой строчке.