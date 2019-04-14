На матче "Милан" - "Лацио" произошла потасовка
В матче 32-го тура Серии А "Милан" обыграл "Лацио". Победу россонери принес гол с пенальти в исполнении Франка Кесси на 79-й минуте встречи.
Из-за сложного матча игроки обеих команд были на взводе и сразу после завершения матча бросились друг на друга.
"Милан" с 55 очками расположился на 4 месте в турнирной таблице Серии А. "Лацио" с 49 очками на восьмой строчке.
Не пропустите: "Милан" обыграл "Лацио" в матче 32-го тура Серии А (видео гола)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер Милан
|31
|57
|4
|Рома
|32
|54
|5
|Милан
|31
|52
|6
|Аталанта
|31
|52
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|31
|34
|15
|Дженоа
|31
|34
|16
|Удинезе
|31
|32
|17
|Болонья
|31
|30
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|31
|11